Вырвали штурвал и изуродовали трубы: в Самаре вандалы испортили фонтан на Полевой

СЕГОДНЯ 10:56 2019-06-11T10:56:09+03:00

Скульптурная композиция в честь самарского водопровода должна была заработать уже в июне

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Фонтан «Древо жизни», который установили в сквере на пересечении улиц Полевой и Галактионовской к 130-летию самарского водопровода, подвергся нападению вандалов. Неизвестные изуродовали скульптурную композицию, вырвав штурвал и помяв трубы.

- С фонтана уже пропадал штурвал. Позднее его нашли брошенным на землю. А 10 июня штурвал вырвали практически «с мясом». Кроме того, трубы, по которым циркулирует вода, тоже были изуродованы, - рассказали в пресс-службе «РКС-Самара».

В этом году «Древо жизни» должно было заработать в двадцатых числах июня. Специалисты уже готовились провести там необходимые настройки, но вандалы внесли свои корректировки в эти планы. Когда именно теперь будет запущен фонтан — неизвестно, но, как уверяют в компании, он непременно заработает.

ИСТОЧНИК KP.RU