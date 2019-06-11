Корпорация «Кошелев» поддержала детский сериал «И в шутку, и всерьез»

СЕГОДНЯ 15:48 2019-06-11T15:48:53+03:00

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В Калуге при поддержке Корпорации Кошелев и Фонда президентских грантов снимают детский короткометражный телесериал "И в шутку, и всерьез". Занимается съемками Фонд развития детского кино "Сотворение". Главные роли в проекте сыграют маленькие жители Калуги, декорациями же будут дома "Кошелев - проекта".

- Кастинг прошел в школе №45, для съемок отобрали самых талантливых ребят. За два дня более 100 человек стали участниками кастинга и заявили о себе как начинающие актеры. Перед педагогами стояла очень сложная задача - отобрать из такого большего количества желающих самых ярких детей и подходящих на роли. В итоге выбрали 30 актеров, - рассказали организаторы проекта.

Обучать будущих звезд ТВ начнут уже 13 июня. Все лето ребята будут постигать азы актерского мастерства с профессиональными педагогами. А дбльше приступят к съемкам - съемочной площадкой станет "Кошелев-проект".

СПРАВКА КП

Короткометражный телесериал "И в шутку, и всерьез" является основным проектом Фонда развития детского кино «Сотворение». За 7 лет создано более 400 серий длительностью в среднем по 5 минут. Телесериал более 50 раз становился лауреатом кинофестивалей, показывался на более чем 70 телеканалах, имеет более 300 млн.просмотров.

ИСТОЧНИК KP.RU