2019-06-11T16:58:06+03:00
Общество

В Самарской области с 1 июля вырастут цены на газ

Власти региона опубликовали приказ об установлении новых расценок
Анастасия ФИЛАТОВА
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Цены за 1 кубический метр газа вырастут на несколько копеекЦены за 1 кубический метр газа вырастут на несколько копеекФото: Архив "КП"
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Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области опубликовал приказ об установлении в регионе новых розничных цен на природный газ. Тарифы на данную услугу изменятся с 1 июля.

Так, жители региона, которые готовят пищу и греют воду на газовой плите или используют газовые водонагреватели, за 1 кубометр газа будут платить 7,48 рублей. Сейчас же тариф составляет 7,38 рублей. Цена за пользование газом в домах, где есть и газовая плита, и газовый водонагреватель, составит 6,2 рубля за 1 кубометр. Пока же тариф составляет 6,12 рублей.

Газ, который используется только на отопление дома или на отопление и другие цели, будет стоить 5360 рублей за 1 тысячу кубических метров. Такие же расценки будут действовать и при использовании газа на отопление и выработку электроэнергии в котельных всех типов. Пока же стоимость данной услуги составляет 5288 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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