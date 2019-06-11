К праздникам помоемся! Горячую воду в Самаре дадут уже вечером 11 июня
В Самаре начали заполнять горячей водой магистрали и уже к вечеру 11 июня намерены возобновить штатный режим горячего водоснабжения во всех районах.
- ГИдравлические испытания мы завершили 10 июня, выявили 12 участков магистральных трубопроводов, где нужны обновления. Большую часть повреждений устранили в период испытаний, оставшиеся будем чинить в летнюю ремонтную кампанию. При это они не влияют на подачу горячей воды жителям, - отметили в ПТС.
Напомним, что на Ташкентской, где зимой случилось крупное коммунальное ЧП, сейчас меняют большой участок теплотрассы. Чтобы обеспечить жителей горячей водой, здесь смонтировали временный трубопровод.
Также в ПТС предупредили, что если до 12 июня горячая вода не вернулась в ваш дом, нужно обращаться в свою УК или ТСЖ.
ИСТОЧНИК KP.RU