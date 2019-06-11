2019-06-11T17:54:45+03:00
Общество

К праздникам помоемся! Горячую воду в Самаре дадут уже вечером 11 июня

Жителям вернут горячую воду, которую отключали из-за гидравлических испытаний
Ольга АФАНАСЬЕВА
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На Ташкентской смонтировали временный трубопроводНа Ташкентской смонтировали временный трубопроводФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре начали заполнять горячей водой магистрали и уже к вечеру 11 июня намерены возобновить штатный режим горячего водоснабжения во всех районах.

- ГИдравлические испытания мы завершили 10 июня, выявили 12 участков магистральных трубопроводов, где нужны обновления. Большую часть повреждений устранили в период испытаний, оставшиеся будем чинить в летнюю ремонтную кампанию. При это они не влияют на подачу горячей воды жителям, - отметили в ПТС.

Напомним, что на Ташкентской, где зимой случилось крупное коммунальное ЧП, сейчас меняют большой участок теплотрассы. Чтобы обеспечить жителей горячей водой, здесь смонтировали временный трубопровод.

Также в ПТС предупредили, что если до 12 июня горячая вода не вернулась в ваш дом, нужно обращаться в свою УК или ТСЖ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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