2019-06-12T10:26:57+03:00
Происшествия

Подвел брат любимой: в Самарской области парень украл машину у сожителя своей сестры

Злоумышленника задержали в заброшенном доме
Михаил ГОРЮНОВ
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Подозреваемого задержали сотрудники полицииПодозреваемого задержали сотрудники полицииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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3 июня в дежурную часть полиции Кинель-Черкасского района поступила информация от жителя Кротовки. 24-летний парень заявил, что у него со двора похитили автомобиль.

- Правоохранители опросили соседей заявителя и его родственников, собрали необходимые улики. Полицейские предположили, что кражу совершил брат сожительницы потерпевшего, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В кратчайшие сроки оперативники установили, что подозреваемый скрывается в заброшенном доме. 22-летнего злоумышленника задержали. Он сообщил, что планировал продать чужую машину, а деньги оставить себе.

Похищенное транспортное средство нашли в селе Большая Малышевка и вернули владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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