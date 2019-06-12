2019-06-12T14:08:37+03:00
Происшествия

В Самаре рядом с парком Металлургов сгорел частный дом, очевидцы сделали фото

По словам местных жителей, в ходе пожара был слышен взрыв
Михаил ГОРЮНОВ
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На месте работали пожарные ФОТО: Данил БеловНа месте работали пожарные ФОТО: Данил БеловФото: соцсети
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Сегодня днем, в среду 12 июня, в областной столице произошло ЧП. Недалеко от парка Металлургов на проспекте Юных Пионеров загорелся частный дом.

- Живу напротив в девятиэтажке. Увидел небольшой дым, подумал, как обычно шашлыки жарят. Спустя минут 5 уже полыхал весь дом и во время пожара был вроде как взрыв, - пише в социальных сетях очевидец - Данил Белов.

В ГУ МЧС России по Самарской области информацию о возгорании подтвердили.

- Вызов поступил в 12-40. На проспекте Юных Пионеров, 167 горел частный дом на площади 110 квадратных метров. На место выезжали 7 единиц техники и 28 человек личного состава, - отметили в пресс-службе ведомства.

В 13-11 пламя ликвидировали. По имеющимся сведениям, обошлось без пострадавших. Сейчас эксперты выясняют причину пожара и ущерб от него.

ИСТОЧНИК KP.RU

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