2019-06-13T07:50:22+03:00
Происшествия

В Самаре со второго этажа парковки ТЦ "Гудок" рухнула вазовская легковушка

Машина с пьяным водителем приземлилась на крышу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДТП 163 СамараФото: ДТП 163 СамараФото: vk.com
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Многоуровневая парковка торгового центра "Гудок" в Самаре вновь стала площадкой для любителей "полетать". Поздно вечером в среду, 12 июня, там снова упал автомобиль. На этот раз это была "двенадцатая", и падение произошло со второго этажа парковки. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- В результате случившегося никто не пострадал. Установлено, что водитель находился в нетрезвом состоянии. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, что в конце марта этого года в ТЦ "Гудок" произошел похожий случай. Правда, тогда с четвертого этажа парковки ухнул вниз автомобиль Hyundai. В результате водитель и два его пассажира получили легкие травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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