Грушинский будет: организаторы опровергли информацию об отмене фестиваля

СЕГОДНЯ 11:19 2019-06-13T11:46:24+03:00

Раскол в клубе имени Валерия Грушина не повлияет на проведение любимого всеми фестиваля авторской песни

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За три недели до проведения 46-го Грушинского фестиваля клуб авторской песни имени Валерия Грушина сообщил об угрозе его срыва. Соответствующее обращение президиум организации опубликовал на официальном сайте клуба, несмотря на то, что региональное правительство недавно объявило о проведении мероприятия с 4 по 7 июля.

- Проведение очередного Грушинского фестиваля под угрозой срыва...Ни одного официального документа, регламентирующего подготовку и проведение Фестиваля, нет. Утвержденного положения о фестивале нет. Есть лишь интернет-публикация проекта положения на сайте областного министерства культуры. Документов, которые позволяют на законных основаниях приступить к подготовке фестиваля на земле, которой распоряжается министерство культуры Самарской области, нет. Рабочей группы по подготовке фестиваля при губернаторе нет. Распоряжение Губернатором о её создании на данный момент не подписано, - сообщается во фрагменте обращения.

"КП-Самара" решила выяснить, что происходит с Грушинским фестивалем прямо сейчас. Для этого мы обратились к дочери экс-президента клуба авторской песни им. Грушина Бориса Кейльмана. Очередной раскол произошел в конце мая. Именно тогда Бориса Рафаиловича лишили руководящего поста. Однако процесс подготовки взяли под контроль и региональном правительстве. А организатором назвали Фонд благотворительных инициатив Олег Митяева из Челябинска. Это первый случай смены организатора фестиваля за полувековую его историю

Как пояснили КП-Самара новые организаторы, на данный момент клуб имени Валерия Грушина официально не может участвовать в проведении фестиваля, но этим занимаются люди, которые также проводили мероприятие с момента создания. И они поспешили успокоить всех любителей авторской песни.

- Как только появятся официальные документы, они будут незамедлительно размещены на сайте правительства и министерства культуры Самарской области, а также на официальном сайте фестиваля, - рассказала дочь экс-президента клуба Грушина Бориса Кейльмана Мария. - Грушинский фестиваль - будет! В том же месте, в тот же час!

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ИСТОЧНИК KP.RU