2019-06-13T11:23:40+03:00
Общество

Житель Самарской области получил квитанцию за вывоз мусора за 14 «прописанных» людей

На самом деле в доме мужчины было зарегистрировано только 5 человек
Анастасия ФИЛАТОВА
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В "мусорной" проблеме пришлось разбираться прокуратуреВ "мусорной" проблеме пришлось разбираться прокуратуреФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Самарского регионального оператора по обращению с отходами уличили в нарушении закона при начислении платы за свои услуги. Компанию «ЭкоСтройРесурс» уличили в том, что она «прописала» в доме жителя села Утевка Нефтегорского района несколько лишних человек. Об этом стало известно после обращения мужчины в прокуратуру.

- Была организована проверка, которая показала, что заявителю начислили плату за вывоз мусора исходя из количества проживающих человек — 14. При этом фактически в данном доме были зарегистрированы 5 человек, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Надзорное ведомство направило в адрес директора «ЭкоСтройРесурса» представление. Сейчас акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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