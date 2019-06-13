Житель Самарской области получил квитанцию за вывоз мусора за 14 «прописанных» людей

СЕГОДНЯ 11:22 2019-06-13T11:23:40+03:00

На самом деле в доме мужчины было зарегистрировано только 5 человек

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Самарского регионального оператора по обращению с отходами уличили в нарушении закона при начислении платы за свои услуги. Компанию «ЭкоСтройРесурс» уличили в том, что она «прописала» в доме жителя села Утевка Нефтегорского района несколько лишних человек. Об этом стало известно после обращения мужчины в прокуратуру.

- Была организована проверка, которая показала, что заявителю начислили плату за вывоз мусора исходя из количества проживающих человек — 14. При этом фактически в данном доме были зарегистрированы 5 человек, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Надзорное ведомство направило в адрес директора «ЭкоСтройРесурса» представление. Сейчас акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU