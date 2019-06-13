2019-06-13T14:04:06+03:00
Общество

В Самаре в конце лета состоится ежегодный фестиваль цветов

В этом году мероприятие пройдет на двух площадках
Анастасия ФИЛАТОВА
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Цветочный праздник запланирован на 24 августаЦветочный праздник запланирован на 24 августаФото: Антон СЕНЬКО
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Этим летом в Самаре вновь пройдет фестиваль цветов. Яркое мероприятие запланировано на 24 августа. Об этом сообщили в департаменте культуры и молодежной политики Самары.

- Фестиваль цветов этом году будет проходить на двух площадках: в Струковском саду и на улице Куйбышева, - отметили в ведомстве.

Напомним, что цветочный праздник проходит в Самаре на регулярной основе с 2005 года. Как правило, в мероприятии принимают участие флористы, дизайнеры и садоводы со всей области. Также иногда к ним присоединяются и специалисты из других регионов. Они собирают из цветов необычные композиции и украшают ими костюмы, машины и даже кареты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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