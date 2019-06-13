Дмитрия Комбарова будет играть за «Крылья Советов»
Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров в летнее трансферное окно с большой долей вероятности перейдет в самарские "Крылья Советов", об этом сообщает «ЭС». Футболист попал в список тех, кого «Спартак» планирует отпустить, а «Крылья» готовы взять.
За «Спартак» Комбаров играет с 2010 года. В составе клуба он выигрывал чемпионат России в сезоне-2016/17 и Суперкубок-2017.
Дмитрий Комбаров играет на левом фланге, выступая в роли защитника или полузащитника. Может играть как в схеме с двумя игроками на фланге, так и полностью закрывать фланг. Имеет опыт игры и в центре поля, известен своим умением делать навесы.
В минувшем сезоне Комбаров провел 20 матчей за "Спартак", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
ИСТОЧНИК KP.RU