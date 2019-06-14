В Чапаевске пенсионер на иномарке сбил 7-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 09:32 2019-06-14T09:32:01+03:00

На месте происшествия работали сотрудники полиции Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Мальчика доставили в самарскую больницу с травмой головы

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Вчера вечером, 13 июня, в Чапаевске произошло ДТП. Примерно в 20-10 автомобиль "Лифан", за рулем которого находился 68-летний пенсионер, сбил на улице Запорожской 7-летнего мальчика на велосипеде.

- Несовершеннолетний катался на велосипеде, находился в сопровождении матери. Он пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля по линии тротуара, - рассказывают "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии велосипедист доставлен в больницу Самары. Медики ему диагностировали ушиб головы. По факту случившегося полицейские проводят проверку.

Сотрудники МВД предупреждают всех о строгом соблюдении правил дорожного движения. Родителям советуют с детьми ПДД постоянно повторять.

ИСТОЧНИК KP.RU