В Чапаевске пенсионер на иномарке сбил 7-летнего велосипедиста
Вчера вечером, 13 июня, в Чапаевске произошло ДТП. Примерно в 20-10 автомобиль "Лифан", за рулем которого находился 68-летний пенсионер, сбил на улице Запорожской 7-летнего мальчика на велосипеде.
- Несовершеннолетний катался на велосипеде, находился в сопровождении матери. Он пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля по линии тротуара, - рассказывают "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В результате аварии велосипедист доставлен в больницу Самары. Медики ему диагностировали ушиб головы. По факту случившегося полицейские проводят проверку.
Сотрудники МВД предупреждают всех о строгом соблюдении правил дорожного движения. Родителям советуют с детьми ПДД постоянно повторять.
ИСТОЧНИК KP.RU