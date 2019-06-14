В Самаре силовики накрыли подпольную мастерскую по переделке оружия

СЕГОДНЯ 09:37 2019-06-14T09:38:29+03:00

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В Самаре сотрудники ФСБ раскрыли банду, которая занималась незаконным изготовлением, переделкой и сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов. Подозреваемые были пойманы с поличным в четверг, 13 июня.

- Двое жителей Самары были задержаны при попытке сбыта переделанного под стрельбу боевыми патронами охолощенного пистолета «Р-411». Кроме того, при обследовании их мест жительства были найдены и изъяты 3 переделанных под стрельбу боевыми патронами пистолета, 33 патрона калибра 9 мм, основные части оружия и специальное оборудование, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

Также силовики ликвидировали мастерскую по переделке оружия, которую подозреваемые организовали дома у одного из них. Сейчас решается вопрос о возбуждении по данным фактам уголовных дел по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия».

ИСТОЧНИК KP.RU