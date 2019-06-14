2019-06-14T16:21:56+03:00
Спорт

Миодраг Божович останется главным тренером самарских "Крыльев Советов"

Об этом заявил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Миодраг Божович будет готовить команду к новому сезону РПЛМиодраг Божович будет готовить команду к новому сезону РПЛФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
Изменить размер текста:

Самарские "Крылья Советов" не будут менять главного тренера. Тренировать футбольную команду продолжит черногорский специалист Миодраг Божович.

- Божович останется тренером команды, как один из опытных руководителей. Александр Шикунов покинул должность спортивного директора, исчерпывающий комментарий по этому поводу дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, - сообщил на пресс-конференции, посвященной открытию VII Российско-Китайских молодежных летних игр, заместитель председателя правительства региона и один и руководителей "КС" Александр Фетисов.

По поводу приемника Шикунова пока информации нет. Также Фетисов сообщил, что в СМИ появляется много слухов по поводу активности "Крыльев" на трансферном рынке. Всему верить не стоит, но работа в этом направлении ведется.

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО!

Где в Самаре сделать экспертизу ДНК на отцовство?

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Крупный пожар в Тольятти: загорелся ангар на Южном шоссе
В Сызрани на молодую мать возбудили уголовное дело за нападение на мужчину с ножом
В Самаре проводили на пенсию начальника городской полиции
В Самарской области продлили штормовое предупреждение из-за высокой опасности лесных пожаров
В Самаре из-за российско-китайских молодежных игр 5 дней будут перекрывать дороги
Глава Куйбышевского района Самары покинул свой пост
В Самаре начался суд над полковниками ФСБ Гудованым и Чермашенцевым
В Красноглинском районе Самары к осени благоустроят 11 дворов
Вынесли технику и продукты: в Самарской области осудили налетчиков на почтовое отделение
В Сызранском районе водитель «Приоры» вылетел в кювет и «повстречался» с деревом
Самара вошла в топ-10 городов с высокой средней зарплатой медиков
Спецназовцы ФСИН Приволжского федерального округа собрались пострелять в Тольятти
Самарский регоператор начал вывозить мусор с правого берега Волги и Поджабного
В Самаре сотрудники ФСБ нашли у старшего инспектора УФСИН 30 граммов марихуаны
Полицейские ищут белый "Ларгус", водитель которого сбил 2-летнего ребенка в Зубчаниновке и уехал
Самарская экс-участница «Дома-2» Мария Кохно хочет откачать жир в прямом эфире
Пляж КИНАПА в Самаре этим летом будет доступен для всех желающих
Новая Самара способствовала переходу региона на цифровое телевещание
Вот это трофей! В Самарской области выловили сома весом 70 кг
Алексей Немов приедет в Сызрань на открытие турнира по спортивной гимнастике
В Тольятти бесстрашная девушка бросилась вдогонку за грабителем и помогла его задержать