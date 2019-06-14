Миодраг Божович останется главным тренером самарских "Крыльев Советов"

СЕГОДНЯ 15:07 2019-06-14T16:21:56+03:00

Миодраг Божович будет готовить команду к новому сезону РПЛ Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

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Самарские "Крылья Советов" не будут менять главного тренера. Тренировать футбольную команду продолжит черногорский специалист Миодраг Божович.

- Божович останется тренером команды, как один из опытных руководителей. Александр Шикунов покинул должность спортивного директора, исчерпывающий комментарий по этому поводу дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, - сообщил на пресс-конференции, посвященной открытию VII Российско-Китайских молодежных летних игр, заместитель председателя правительства региона и один и руководителей "КС" Александр Фетисов.

По поводу приемника Шикунова пока информации нет. Также Фетисов сообщил, что в СМИ появляется много слухов по поводу активности "Крыльев" на трансферном рынке. Всему верить не стоит, но работа в этом направлении ведется.

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ИСТОЧНИК KP.RU