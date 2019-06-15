2019-06-15T10:06:19+03:00
Происшествия

В Тольятти грабитель напал в подъезде на 17-летнюю девушку и отобрал у нее телефон

Преступником оказался парень немногим старше своей жертвы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Молодой человек успел сдать похищенный телефон в ломбардМолодой человек успел сдать похищенный телефон в ломбардФото: ГУ МВД России по Самарской области
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На днях в подъезде одного из домов в Тольятти было совершено нападение на 17-летнюю девушку. Неизвестный молодой человек отобрал у подростка сотовый телефон и скрылся во дворах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- Девушка описала нападавшего, после чего была составлена ориентировка. Также были проверены все похожие по описанию лица, которые ранее привлекались к уголовной ответственности или попадали в поле зрения правоохранителей. Вскоре подозреваемый был найден. Им оказался ранее не судимый 20-летний местный житель, - рассказали в облГлавке.

Полицейские установили адрес, где скрывался парень, и задержали его. К этому времени он успел сдать похищенное в ломбард - у него нашли залоговый билет. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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