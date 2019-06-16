Шесть дворов в Сызрани получат обновленные детские и спортивные площадки

СЕГОДНЯ 13:13 2019-06-16T13:13:51+03:00

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В Сызрани приведут в порядок несколько дворов. Речь идет о площадках в районе домов на улице Звездной, 32, Урицкого, 10, Соловьева, 15, Дзержинского, 11, а также Маршала Жукова, 278 и Локомобильная, 9, 13 и 15.

Конкурс на благоустройство этих территорий выиграла московская компания «Рама». В рамках контракта подрядчику предстоит поставить резиновое покрытие на местные детские и спортивные площадки. Работы должны быть выполнены в течение этого лета до 31 августа.

Цена контракта составляет 3,8 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU