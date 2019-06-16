2019-06-16T18:32:28+03:00
Происшествия

Пролежала 20 лет: в Зубчаниновке на дне колодца нашли гранату

Угрозы находка, к счастью, не представляла
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В воскресенье, 16 июня, в Кировском районе Самары нашли гранату. Ее обнаружил житель поселка Зубчаниновка в колодце на улице Щорса. По каким причинам мужчина туда заглянул не известно, но после того, как он увидел боеприпас, это стало не важно.

Местные жители тут же сообщили о находке на пульт дежурного МЧС. На место выехали спасатели, полиция и саперы. Улицу Щорса оцепили.

- Был найден предмет похожий на гранату со следами ржавчины и коррозии. Угрозы он не представляет, - уточнили в главном управлении МВД России по Самарской области.

Как сообщили источники в правоохранительных органах, найденный боеприпас мог пролежать в колодце порядка двадцати лет, то есть с 90-х годов. В настоящее по факту обнаружения гранаты проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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