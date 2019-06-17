2019-06-17T08:23:15+03:00
Происшествия

В Самаре на Московском шоссе фура разметала по дороге стоящие на светофоре 4 легковушки

В аварии пострадали два человека [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Авария произошла на пересечении Московского и Красноглинского шоссеАвария произошла на пересечении Московского и Красноглинского шоссеФото: Соцсети
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Утром в воскресенье, 16 июня, на Московском шоссе в Самаре произошла массовая авария. Там в районе пересечения с Красноглинским шоссе столкнулись фура и четыре легковушки: Ford, KIA, Renailt и Mitsubishi.

- ДТП в районе поселка Мехзавод произошло в 6:50. Его спровоцировал водитель большегруза "Скания".Он отвлекся и врезался в 4 легковых автомобиля, которые стояли на светофоре, - сообщили полицейские.

В результате случившегося легковушки получили серьезные механические повреждения. Известно, что в аварии пострадали два человека. Обоих госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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