В Самаре на Московском шоссе фура разметала по дороге стоящие на светофоре 4 легковушки
Утром в воскресенье, 16 июня, на Московском шоссе в Самаре произошла массовая авария. Там в районе пересечения с Красноглинским шоссе столкнулись фура и четыре легковушки: Ford, KIA, Renailt и Mitsubishi.
- ДТП в районе поселка Мехзавод произошло в 6:50. Его спровоцировал водитель большегруза "Скания".Он отвлекся и врезался в 4 легковых автомобиля, которые стояли на светофоре, - сообщили полицейские.
В результате случившегося легковушки получили серьезные механические повреждения. Известно, что в аварии пострадали два человека. Обоих госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.
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Массовая авария на Московском шоссе в Самаре 16.06.2019.
ИСТОЧНИК KP.RU