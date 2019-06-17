Митяев, Кортнев, Уриевский: стало известно, кто выступит на 46-м Грушинском фестивале

СЕГОДНЯ 10:10 2019-06-17T10:10:26+03:00

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В субботу, 15 июня, организаторы 46-го Грушинского фестиваля опубликовали список его участников.

- По старой доброй традиции на фестивале выступят Александр Городницкий и Олег Митяев — две ярчайшие звезды небосклона авторской песни, - сообщили организаторы на сайте Грушинского фестиваля.

Александр Городницкий будет председателем в жюри конкурса авторской песни, а Олег Митяев возглавляет художественный совет.

Вместе с ними в списке почетных гостей Алексей Иващенко, Вадим и Валерий Мищуки, Галина Хомчик, Татьяна Визбор, Павел Пиковский, Василий Уриевский, Тимур Ведерников, Катя Котеночкина, группа «Ромарио» и другие известные композиторы и исполнители.

Сюрпризом 46-го Грушинского фестиваля станет участие в нем Алексея Кортнева и Сергея Чекрыжова с проектом «Частный случай»

Множество музыкантов выступят на малых сценах фестиваля: «Междуречье», «Квартира», «Чайхана», «Азия+», «Победа», «Кольский бугорок» и «Время колокольчиков».

Всего на данный момент запланировано участие в фестивале порядка 120 артистов. Однако организаторы уточняют, список будет пополняться. Увидеть его и полную программу сцен Грушинского можно на официальном сайте фестиваля.

Напомним, 46-ой Грушинский фестиваль в этом году традиционно пройдет на Мастрюковских озерах с 4 по 7 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU