В Самаре предложили ввести штрафы для автомобилистов за неоплату парковок

СЕГОДНЯ 12:08 2019-06-17T12:10:21+03:00

Пока в городе нет платных стоянок, но административное наказание позволит привлечь в проект инвесторов

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Департамент транспорта Самары выступил с инициативой ввести штрафы за неуплату платной парковки. Сумма — 1,5 тысячи рублей. По мнению чиновников, такая мера позволит ежегодно пополнять городской бюджет на 50-100 млн рублей. Об этом стало известно в понедельник, 17 июня, на заседании комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Самарской губернской думы.

Отметим, что пока платных парковок в городе нет. Их хотят обустроить в этом году по принципу государственно-частного партнерства. По словам представителей департамента транспорта, меры административного воздействия на нарушителей нужны именно для того, чтобы привлечь инвесторов.

Члены комитета поддержали инициативу о введении штрафов. Теперь законопроект будет рассмотрен на заседании губдумы.

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ИСТОЧНИК KP.RU