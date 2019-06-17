В Самаре предложили ввести штрафы для автомобилистов за неоплату парковок
Департамент транспорта Самары выступил с инициативой ввести штрафы за неуплату платной парковки. Сумма — 1,5 тысячи рублей. По мнению чиновников, такая мера позволит ежегодно пополнять городской бюджет на 50-100 млн рублей. Об этом стало известно в понедельник, 17 июня, на заседании комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Самарской губернской думы.
Отметим, что пока платных парковок в городе нет. Их хотят обустроить в этом году по принципу государственно-частного партнерства. По словам представителей департамента транспорта, меры административного воздействия на нарушителей нужны именно для того, чтобы привлечь инвесторов.
Члены комитета поддержали инициативу о введении штрафов. Теперь законопроект будет рассмотрен на заседании губдумы.
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ИСТОЧНИК KP.RU