В Самаре возбудили уголовное дело на инспектора УФСИН, у которого нашли марихуану в машине

СЕГОДНЯ 14:53 2019-06-17T15:08:00+03:00

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14 июня следователи СУ СК Самарской области возбудили уголовное дело в отношении инспектора УИИ Промышленного района регионального УФСИН Самвела Коляна. Мужчину обвинят по части 1 статьи 228 УК РФ - незаконное хранение наркотических средств.

- Постановление о возбуждении уголовного дело проверено прокуратурой, признано законным и обоснованным. Мужчина подозревается в том, что незаконно хранил у себя 22,65 граммов марихуаны, что является значительным размером, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района.

По версии следствия, 5 июня Колян, примерно в 10 часов вечера, купил наркотик у незнакомца и спрятал его в салоне своего "Рено Дастер". Планировал сам употребить в дальнейшем. Но до этого не дошло - 6 июня подозреваемого задержали сотрудники УФСБ, которые действовали совместно со службой собственной безопасности УФСИН. Самвела поймали прямо возле работы - на Калинина, 47.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU