В Самаре молодые ученые из 23 стран разработают проекты космических миссий для наноспутников

СЕГОДНЯ 16:15 2019-06-17T16:15:54+03:00

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В понедельник, 17 июня, в Самарском университете при поддержке комитета по космосу ООН стартовала 15 международная летняя космическая школа. В ней примут участие 40 молодых ученых из 23 стран. На протяжении двух недель они будут работать над проектами космических миссий для наноспутников.

- В Самару прибыли бакалавры, магистранты и студенты PhD из Японии, Франции, Норвегии, Испании, Португалии, Индии, Мексики, Венесуэлы, Перу, Украины, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Буркина Фасо, Ирака, Иордании, Шри-Ланки, Египта, Эфиопии. Они будут разрабатывать проекты, направленные на решение задач по изучению ионосферы, наблюдению за Солнцем, исследованию Арктики и инспекции космического мусора, - сообщили в правительстве Самарской области.

По результатам работы участники школы получат соответствующий сертификат, который может быть зачтен студентам в рамках обучения в своих университетах. Защита их проектов пройдет в рамках работы отдельной секции III российского симпозиума по наноспутникам с участием RusNanoSat. Там им дадут экспертную оценку опытные ученые и инженеры-практики.

ИСТОЧНИК KP.RU