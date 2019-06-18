В Самарской области водитель «Гранты» сбил насмерть человека и врезался в стоящий КамАЗ

СЕГОДНЯ 07:55 2019-06-18T07:55:54+03:00

Автомобилист не заметил стоящий на "аварийке" грузовик и влетел в него Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Изменить размер текста: A A

Вечером в понедельник, 17 июня, около 22:30 в Ставропольском районе произошло смертельное ДТП. Там водитель автомобиля «Лада Гранта» влетел в стоящий «КамАЗ».

- 64-летний мужчина за рулем легковушки не выбрал безопасную дистанцию и врезался в грузовик, который остановился из-за технической неисправности. Аварийная сигнализация и соответствующий знак у «КамАЗа» были, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося погиб 48-летний пассажир грузовика. На момент ДТП он находился вне транспортного средства. Кроме того, в ДТП пострадал водитель «Гранты». Его с различными травмами госпитализировали в нейрохирургическое отделение одной из больниц. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Берегись локомотива: железнодорожники занялись профилактикой ДТП в школах ДОСААФ

Начинающим автолюбителям напоминают: только четкое следование правилам поведения на железнодорожном переезде гарантирует безопасность и жизнь (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU