2019-06-18T07:55:54+03:00
Происшествия

В Самарской области водитель «Гранты» сбил насмерть человека и врезался в стоящий КамАЗ

Автомобилиста с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автомобилист не заметил стоящий на "аварийке" грузовик и влетел в негоАвтомобилист не заметил стоящий на "аварийке" грузовик и влетел в негоФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вечером в понедельник, 17 июня, около 22:30 в Ставропольском районе произошло смертельное ДТП. Там водитель автомобиля «Лада Гранта» влетел в стоящий «КамАЗ».

- 64-летний мужчина за рулем легковушки не выбрал безопасную дистанцию и врезался в грузовик, который остановился из-за технической неисправности. Аварийная сигнализация и соответствующий знак у «КамАЗа» были, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося погиб 48-летний пассажир грузовика. На момент ДТП он находился вне транспортного средства. Кроме того, в ДТП пострадал водитель «Гранты». Его с различными травмами госпитализировали в нейрохирургическое отделение одной из больниц. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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