2019-06-18T12:25:13+03:00
Общество

В Самарской области назойливых коллекторов отшрафовали на 1,2 млн рублей

В этом году к ответственности привлекли уже 27 организаций, занимающихся взысканием долгов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Коллекторы слишком часто донимали звонками должниковКоллекторы слишком часто донимали звонками должниковФото: Архив "КП"
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В Самарской области с начала 2019 года привлекли к ответственности 27 коллекторских организаций. Их оштрафовали более чем на 1,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

- В этом году к нам поступило уже 438 жалоб на сотрудников коллекторских агентств. В основном люди недовольны превышением количества телефонных звонков, - отметили в ведомстве.

После обращений жителей региона судебные приставы провели 19 внеплановых проверок организаций. В результате суды Самары и области оштрафовали почти три десятка коллектроских организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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