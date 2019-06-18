В Самарской области назойливых коллекторов отшрафовали на 1,2 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:25 2019-06-18T12:25:13+03:00

В этом году к ответственности привлекли уже 27 организаций, занимающихся взысканием долгов

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В Самарской области с начала 2019 года привлекли к ответственности 27 коллекторских организаций. Их оштрафовали более чем на 1,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

- В этом году к нам поступило уже 438 жалоб на сотрудников коллекторских агентств. В основном люди недовольны превышением количества телефонных звонков, - отметили в ведомстве.

После обращений жителей региона судебные приставы провели 19 внеплановых проверок организаций. В результате суды Самары и области оштрафовали почти три десятка коллектроских организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU