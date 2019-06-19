Реставрация фабрики-кухни в Самаре стартует осенью

СЕГОДНЯ 08:01 2019-06-19T08:01:07+03:00

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В министерстве культуры РФ прошло очередное заседание рабочей группы по созданию самарского филиала Третьяковской галереи на базе фабрики-кухни. По словам депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, сейчас идет процесс передачи проектной документации к Третьяковке.

- К 1 августа должен быть образован филиал и назначен директор. Рассчитываем начать реставрационные работы в здании уже осенью, - сообщил депутат.

Напомним, что Третьяковская галерея собирается разместить в фабрике-кухне свои основные фонды ХХ века. В обновленном виде здание должно предстать перед жителями Самары к началу 2022 года. Тогда же и заработает филиал Третьяковки.

ИСТОЧНИК KP.RU