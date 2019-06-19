2019-06-19T10:42:30+03:00
Умные вещи

МТС усилила сеть для самарских дачников и любителей Заволги

В обновленной сети МТС пользователи могут с комфортом пользоваться интернетом
Кирилл КАРИМОВ
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За первые пять месяцев 2019 года новые базовые станции МТС появились на острове Проран, в районе базы отдыха «Стрежень», в СНТ «Гранный», «Лада», «Простор», «Садовый берег» и других крупных дачных поселках вокруг Тольятти и Новокуйбышевска. Работы по усилению сети были также проведены и в крупных жилых массивах, где мобильный интернет зачастую является единственным вариантом выхода в сеть – в микрорайоне Александровское поле в Жигулевске и в коттеджных поселках «Березовка» и «Лотос» в Ставропольском районе.

В обновленной сети МТС пользователи могут с комфортом смотреть видео онлайн, вести прямые эфиры в соцсетях, пользоваться мессенджерами и играть в онлайн-игры. Кроме того, МТС недавно предложила особые условия обслуживания тем абонентам, которые пользуются одновременно мобильным интернетом в качестве домашней точки доступа и спутниковым ТВ: «тарелку» и 4G-роутер теперь можно приобрести по специальной цене, а абонентская плата за полный пакет услуг в месяц составит всего 550 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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