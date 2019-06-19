В Самаре прокуратура потребовала признать недействительными контракты на регулярные перевозки пассажиров

СЕГОДНЯ 12:23 2019-06-19T12:25:54+03:00

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Заместитель прокурора Самарской области обратился в арбитражный суд с иском к департаменту транспорта Самары и компании «СамараАвтоГаз». Он требует аннулировать два муниципальных контракта, которые были заключены в апреле 2018 года. Информация об этом размещена на сайте арбитражного суда Самарской области.

- Зампрокурора потребовал признать недействительными контракты между департаментом транспорта и компанией, которые были заключены на выполнение работ, связанных с регулярными перевозками по маршрутам №№ 1, 3, 5д, 6, 7, 8, 11, 12, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 45, 47, 50, 51, 52, 55, 56, 65, 66, 68, 76, 78 и 79, - говорится в документах дела.

Поводом для обращения в суд послужило то, что контракты, как считает надзорное ведомство, были заключены с нарушениями. Перевозчика должны были выбирать с помощью электронного аукциона, но его определили путем запроса котировок. Кроме того, начальная цена контракта была установлена всего в 0,01 рубль, что тоже является нарушением.

Судебное заседание по данному делу назначено на 21 июня. Третьими лицами на нем должны будут присутствовать представители УФАС по Самарской области и департамент финансов и экономического развития Самары.

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ИСТОЧНИК KP.RU