Химический туман, доплата за детсад и рынок: о чем собираются жители Самарской области спросить президента Владимира Путина

Мамы просят о льготах на жилье

Жители Самарской области активно записывают обращения к президенту РФ Владимиру Путину на прямую линию. Активисты обозначают важные проблемы и призывают как можно больше людей поддержать их, так как по их мнению так более велика вероятность, что на сложности провинциальных городов обратят внимание.

Конечно же, жители городов региона не могли пройти мимо важных социальных вопросов.

В Тольятти молодые семьи пожаловались, что по программе "Молодой семье - доступное жилье" выделяют слишком мало сертификатов в год. В очереди 6000 семей, а средств хватает на 100 сертификатов. Предлагают снизить долю софинансирования муниципалитетов до 25%, не исключать из очереди семьи, когда им исполнилось 36 лет.

Также жители Автограда попросили Владимира Путина отменить "абонентскую плату" за мыло и туалетную бумагу в детских садах. Хотя в этом вопросе с жителями активно сотрудничали городские власти и после ряда совещаний родителям разрешили не платить за те дни, когда ребенок не ходит в детсад.

В жилом районе "Новая Самара" обращение к президенту записали молодые мамы - они просят и Владимира Путина, и Дмитрия Азарова поспособствовать тому, чтобы в районе скорее начали строить школу. Еще одна инициативная группа выступила с просьбой остановить вырубку деревьев на территории района. Сейчас застройка площадки еще не закончена, по плану застройщика там должны появиться новые дома, поликлиника и еще один детский сад.

Проблема - грязный воздух

Подняли жители Самарской области и экологическую проблему. Жители Тольятти призывают, в частности, помочь им разобраться с восстановлением сгоревшего в 2015 году лесничества.

- Прошлой зимой сообщили, что лесничество заработает в июне, но сейчас его не могут зарегистрировать, оказалось, то нужно назначить главного лесничего. Мы восстанавливаем лес своими руками, а тех, кто должен этим заниматься официально, в городе нет, - говорят жители в обращении.

Также активисты обратились к президенту, указав на проблему ухудшения качества воздуха. На неприятные запахи в воздухе горожане жалуются уже давно. Минувшей зимой из-за неблагоприятных метеоусловий загрязнения скапливались в черте города и вызвали беспокойство горожан. Теперь жители Тольятти боятся, что состояние воздуха может стать хуже с наступлением лета.

На плохие запахи и химический белесый туман жалуются и в небольшом городке Самарской области Отрадный.

- Город с населением 50 тыс человек окружен химическими предприятиями. Завод по вторичной переработке алюминия, 600 метров до жилых домов. Ночью мы особенно сильно чувствуем запах пыли и гари с металлическим вкусом во рту. А ведь рядом три школы, ледовый дворец и досуговый центр. Многодетным семьям выделили участки в 1000 метрах от завода, - говорят в своем обращении отрадненцы.

Дым, который раздражает жителей Отрадного

Они отметили, что особенно резкий запах появляется ночью.

- Нам пишут, что все нормально, экспертизы показывают, что ПДК в норме. Жители за свой счет проводят анализы снега, почвы и воды. Анализ снега показал превышение в 68 раз концентраций в районе завода, и в 10 раз - в районе выданных многодетным семьям участков. Администрация города готова предоставить заводу новый участок, но руководство предприятия не рассматривает возможности переноса. Санитарно-защитная зона при этом сократилась с 500 метров до 300, - утверждают жители.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Свое обращение к президенту записали и торговцы рынка на Аэродромной. Как объяснила продавщица Валентина Петровна, они боятся лишиться работы из-за сноса этой площадки. На этой территории намерены устроить сквер. Тем временем, не все жители хотят, чтобы торговцев убирали: многие привыкли именно здесь покупать свежие продукты.

КАК ЭТО БЫЛО

В 2015 году на прямую линию к Владимиру Путину дозвонилась 15-летняя девочка Софья Бабич. Она попросила специальный тренажер, чтобы научиться ходить - у девочки ДЦП, она инвалид детства. Этот звонок изменил жизнь девушки: она получила итренажер, и поддержку от миллионов людей, прошла восстановительную терапию и смогла осуществить свою мечту - встать на ноги. В 2017 году Соня Бабич стала участницей ТВ-шоу "Успех".

В 2017 году самарцы записывали обращение с просьбой привести в порядок дорогу на ул. Губанова. Вопрос в эфире не прозвучал, но местные власти пообещали заняться дорогой почле ЧМ - 2018. В прошлом году участок улицы Губанова от Московского шоссе до Солнечной был отремонтирован в рамках программы "Безопасные дороги".

В этом же году Владимир Путин в самом конце обратил внимание на вопрос о том, что в Самарской области отменили федеральные льготы. Он пообещал разобраться в том, все ли сделано законно. 25 сентября 2017 года в регионе сменился губернатор, Николая Меркушкина отправили в отставку. Самарскую область возглавил Дмитрий Азаров.

СПРАВКА КП

"Прямая линия с Владимиром Путиным" состоится в четверг 20 июня в 12:00, вопросы президенту можно задать:

- позвонив по телефону, отправив СМС или ММС на номер 04040 с телефонов российских операторов связи,

- через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или специальное мобильное приложение,

- через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», где можно даже записать видеоролик.

- во время прямого эфира можно выйти на видеосвязь со студией через приложения «Москва – Путину» и «ОК Live».

Бесплатный телефон Единого центра обработки сообщений из любой точки России: 88002004040. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +74995504040, +74955394040.

Послушать трансляцию Прямой линии можно будет на "Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM) и посмотреть видеоверсию на сайте kp.ru.