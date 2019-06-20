В Самаре часть улицы Некрасовской перекрыли до ночи 23 июня

СЕГОДНЯ 15:14 2019-06-20T15:15:04+03:00

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Стало известно, сколько продлится запрет на проезд транспорта по улице Некрасовской, где недавно стартовали работы по ремонту теплосетей. Напомним, из-за этого была изменена схема движения троллейбуса № 6, а троллейбус № 16 был временно отменен.

- Участок улицы Некрасовской в районе дома № 43 протяженностью 30 метров будет закрыт для движения транспорта до 24:00 воскресенья, 23 июня, - сообщили в администрации Самары.

Горожан просят быть внимательнее и заранее планировать маршруты своего следования.

Временная схема ограничения движения транспорта

ИСТОЧНИК KP.RU