В Самаре часть улицы Некрасовской перекрыли до ночи 23 июня
Изменения затронули работу троллейбусов № 6 и 16
Дорогу перекрыли из-за ремонта теплосетейФото: Архив "КП"
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Стало известно, сколько продлится запрет на проезд транспорта по улице Некрасовской, где недавно стартовали работы по ремонту теплосетей. Напомним, из-за этого была изменена схема движения троллейбуса № 6, а троллейбус № 16 был временно отменен.
- Участок улицы Некрасовской в районе дома № 43 протяженностью 30 метров будет закрыт для движения транспорта до 24:00 воскресенья, 23 июня, - сообщили в администрации Самары.
Горожан просят быть внимательнее и заранее планировать маршруты своего следования.
Временная схема ограничения движения транспорта
ИСТОЧНИК KP.RU