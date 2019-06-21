Выехал на «встречку»: массовую аварию под Самарой, где пострадали три человека, спровоцировал водитель Mitsubishi

СЕГОДНЯ 09:47 2019-06-21T09:48:50+03:00

Водитель "японца" вылетел на "встречку" и столкнулся с фурой Фото: ГУ МВД России по Самарской области

ДТП на трассе «собрало» два большегруза с прицепами и две легковушки

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Стали известны подробности массовой аварии на обводной дороге Самары, которая произошла около 9 часов утра в четверг, 20 июня. Напомним, там столкнулись Mitsubishi Lancer, фура «Мерседес» с полуприцепом, «КамАЗ» и Chevrolet Lanos. По предварительным данным, ДТП провоцировал 39-летний водитель японской легковушки.

- В пути следования мужчина на Mitsubishi выехал на встречную полосу и врезался в «Мерседес» под управлением 32-летнего водителя. После этого фуру вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с «КамАЗом». От удара кабину «Мерседеса» оторвало, и она упала на автомобиль Chevrolet Lanos, за рулем которого находился 50-летний мужчина, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадали три человека: водитель «Мерседеса», его 42-летний пассажир и водитель «Ланоса». Первых двоих мужчин госпитализировали в больницу, а третьему, который получил ушиб левого плеча, оказали помощь и назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

У фуры оторвало кабину, которая затем упала на "Шевроле Ланос"Фото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU