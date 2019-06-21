В Самаре снесут самовольно построенный торговый павильон в парке 60-летия Советской власти

СЕГОДНЯ 11:27 2019-06-21T11:29:34+03:00

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Жители Самары нашли еще одно нарушение в парке 60-летия Советской власти. Если раньше они сообщали о незаконной вырубке деревьев, то в четверг, 20 июня, они заявили о том, что там строится торговый павильон. В связи с этим уже сегодня, 21 июня, по поручению губернатора Дмитрия Азарова на место выехали представители департамента градостроительства Самары, ГИСН региона и администрации Кировского района.

- Установлен факт строительства сооружения. По оценке Государственной инспекции строительного надзора, объект имеет признаки капитального строительства. Департамент градостроительства готовит иск в суд о его сносе в рамках статьи 222 ГК РФ, - сообщил департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области в Твиттере.

Глава региона, в свою очередь, отметил, что, если в ходе проверки будет установлено, что незаконное строительство велось при попустительстве районной администрации, то виновные обязательно понесут наказание.

- Жилая застройка в парке не ведется и вестись не будет. Там на окраине строится торговый павильон. Самострой будет снесен. Нарушителей заставят высадить новые деревья. Взяли этот вопрос вместе с Дмитрием Азаровым на контроль, - добавил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

ИСТОЧНИК KP.RU