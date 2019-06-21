Экс-футболист и известный блогер Евгений Савин подарил детям из Академии футбола имени Коноплева форму
Известный YouTube-блогер и бывший футболист Евгений Савин подарил воспитанникам тольяттинской Академии имени Юрия Коноплева футбольную форму и экипировку – 250 комплектов. Савин сделал это после того, как снял видео о футбольной школе для своего YouTube-канала «КраСава».
- Форма очень крутая. Спасибо за то, что ты сдержал слово, за то, что обратил внимание на нашу школу, - поблагодарил Евгения Савина сын Юрия Коноплева Андрей, который сейчас работает в академии.
Напомним, во время визита в Академию имени Коноплева Савин узнал, что экипировку воспитанники школы должны покупать сами. В последний раз академия самостоятельно закупала форму и экипировку для своих футболистов еще при Абрамовиче.
Евгений Савин – бывший футболист, который в том числе играл за «Крылья Советов». Сейчас он ведущий на ТВ и популярный блогер.
Евгений Савин подарил детям из Академии Коноплева форму.
ИСТОЧНИК KP.RU