2019-06-21T15:42:02+03:00
Общество

Пенсионера, который пропал по пути из Чапаевска в Новокуйбышевск, нашли мертвым

Мужчину несколько дней разыскивали родственники и волонтеры
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДПСО "Лиза Алерт"Фото: ДПСО "Лиза Алерт"
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В Самарской области завершились поиски 71-летнего Владимира Сосновцева, который пропал 11 июня по пути из Чапаевска в Новокуйбышевск. К сожалению, пенсионер погиб, пишет gorodnsk63.ru.

Родственники мужчины сообщили, что тело мужчины было найдено 18 июня в поселке Подстепновка Волжского района. Следов насильственной смерти на нем обнаружено не было. Сейчас подробности случившегося устанавливаются.

Напомним, что незадолго до пропажи пенсионера укусила собака, он поехал в Чапаевск, чтобы сделать укол от бешенства. Там он провел ночь, а утром отправился обратно в Новокуйбышевск. Местные жители видели, как он направляется к железнодорожной станции, но до туда он так и не добрался. Последний раз его видели на остановке в Воскресенке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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