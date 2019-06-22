Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович: «Ждем еще как минимум атакующего полузащитника и центрального нападающего»

СЕГОДНЯ 13:56 2019-06-22T13:56:12+03:00

Главный тренер «КС» признался – сейчас в команде на просмотре несколько футболистов. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал корреспонденту «КП-Самара» об усилении в это межсезонье. По словам черногорского специалиста, сейчас в команде на просмотре несколько футболистов, однако нужны еще минимум двое – атакующий полузащитник и центральный нападающий.

- Новички в команде есть, сейчас играем, смотрим. Усиление нам нужно. Еще нужны как минимум двое – атакующий полузащитник и центральный нападающий. На сбор в Австрию, надеюсь, полетим с новыми игроками, - сказал Божович.

Напомним, после сезона 2018/2019 «КС» покинули арендованные Виталий Денисов, Джано Ананидзе, Артем Тимофеев, Роман Шишкин. Кроме того, в новом сезоне «Крыльям» точно не поможет Александр Самедов. Расстались самарцы и с молодым нападающим Ваней Вучичевичем.

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ИСТОЧНИК KP.RU