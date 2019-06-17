2019-06-17T15:07:12+03:00
Спорт

Трансферы ФК Крылья Советов (лето 2019): кто войдет в новый состав самарского клуба

Самарцы вышли из отпуска и готовятся к новому сезону. Публикуем список трансферов ФК Крылья Советов (лето 2019)
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Трансферное окно в России закроется 2 сентября. Сезон начнется гораздо раньше - 14 июля.Трансферное окно в России закроется 2 сентября. Сезон начнется гораздо раньше - 14 июля.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Очередной сезон чемпионата России по футболу закончился, очередная межсезонка началась. А это значит, что на нас опять надвигается огромная армия новостей о состоявшихся и возможных трансферах. «Крылья Советов» здесь не исключение – тренерский штаб во главе с Миодрагом Божовичем уже начал подкручивать винтики состава и подгонять шестеренки под свое видение игры. «КП-Самара» публикует список трансферов ФК «Крылья Советов» летом 2019 года.

Ушли

Команда уже вышла из отпуска. Ожидаемо с потерями. Клуб покинули все арендованные игроки. Это Виталий Денисов, который вернулся в московский «Локомотив», Джано Ананидзе и Артем Тимофеев – вернулись в «Спартак» – и Роман Шишкин, он уехал в «Краснодар».

Виталий Денисов вернулся в Москву. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Виталий Денисов вернулся в Москву.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Пока не понятно, останутся ли в команде Александр Самедов и Рамиль Шейдаев. Первый, по слухам, готов поиграть в Самаре еще сезон, второй пока думает над своим будущим.

Закончилась аренда и у Тимофеева, он вернулся в расположение «Спартака». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Закончилась аренда и у Тимофеева, он вернулся в расположение «Спартака».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Пришли

Пока футболисты отдыхали, селекционный отдел продолжал работу. В середине июня появились первые слухи – «Крылья» могут усилиться двумя игроками из ФНЛ. Самарцы присматриваются к 26-летнему полузащитнику «СКА-Хабаровск» Дмитрию Кабутову и 23-летнему полузащитнику «Ротора» Денису Якубе.

Помимо десанта из ФНЛ в «КС» могут перейти и более опытные игроки. Появились новости об интересе со стороны волжан к двум «спартаковцам» - защитнику Дмитрию Комбарову и вратарю Александру Максименко. Правда, судя по всему, реального интереса самарцев к футболистам «Спартак» нет, а новости – просто слухи.

Тарасов может сменить этим летом «Локомотив» на «Крылья Советов». Фото: www.fclm.ru

Тарасов может сменить этим летом «Локомотив» на «Крылья Советов». Фото: www.fclm.ru

Еще один потенциальный новичок «Крыльев Советов» - 32-летний Дмитрий Тарасов. Судя по всему, полузащитник в «Локомотиве» не останется. За игрока борются «Крылья Советов» и дебютант РПЛ «Сочи».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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