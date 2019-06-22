2019-06-22T14:14:00+03:00
Общество

Торт, веник и ракета: Миодрага Божовича поздравили с днем рождения игроки, руководство клуба и "Комсомолка"

В честь своего праздника перед тренировкой на базе клуба тренер самарского клуба получил подарки вкусные и полезные
Ольга АФАНАСЬЕВАВера ЦЫГАНКОВА
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"КП-Самара" поздравила главного тренера "Крыльев Советов""КП-Самара" поздравила главного тренера "Крыльев Советов"
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Сегодня, 22 июня день рождения отмечает главный тренер команды "Крылья Советов", черногорский специалист Миодраг Божович. С клубом он работает уже год, в прошлом сезоне команда выступала не лучшим образом, однако в высшем дивизионе осталась. Продолжит выводить ее к еврокубковым высотам именно Божович.

Перед тренировкой в субботу тренера с праздником поздравили игроки команды и руководство клуба. Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов подарил Миодрагу клубный ретро-мяч и макет ракеты-носителя "Союз". Виталий Шашков вручил в свою очередь памятную футболку с номером №51. Именно столько лет сегодня и исполнилось тренеру.

Подарков много не бывает

Подарков много не бывает

Поздравила наставника самарского клуба и "КП-Самара". От всех болельщиков - наших читателей мы передали Миодрагу Божовичу наилучшие пожелания и наказ: совершить с командой футбольное чудо, которого ждут все. Для тренера мы напечатали специальную обложку с посвящением в "комсомольцы". И подарили самые нужные принадлежности для его увлечения - в следующий раз в баню Граф отправится с комсомольским веником и с футбольным ковриком.

Тренер поблагодарил за подарки "комсомольскую" радиоведущую Веру Цыганкову и обещал обязательно заглянуть к нам на радио. Также Миодраг Божович отметил, что сейчас тренировки проходят хорошо. А к сборам в Австрии команду должны будут пополнить еще несколько футболистов.

Посвящаем в "Комсомольцы"

Посвящаем в "Комсомольцы"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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