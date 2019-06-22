Пять и одна победа Миодрага Божовича. Главному тренеру «Крыльев Советов» - 51

Сегодня, 22 июня, свой день рождения празднует главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович. Черногорскому специалисту, который работает в России вот уже почти 10 лет, исполнился 51 год. В честь этого события спортивная редакция «КП-Самара» вспоминает главные победы в карьере знаменитого Графа.

Вышел с «Амкаром» в финал Кубка России 2007/2008

Любимое занятие Божовича – брать клуб со дна турнирной таблицы и делать из него середняк. Первым на себе магию черногорского Графа испытал пермский «Амкар». В первый же сезон Божович нашаманил так, что довел пермяков до финала Кубка России, попутно вынеся «Ротор», «Терек», «Москву» и «Урал». В финале подопечные Графа уступили только ЦСКА.

Божович, видимо, так зарядил «Амкар», что покинуть высший дивизион пермяки смогли только из-за того, что обанкротились.

В «Крыльях Советов» черногорский специалист сменил на тренерском мостике легенду самарцев Андрея Тихонова. И это отнюдь не делает такой приход легким.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Выиграл Кубок России 2013/2014

В России Миодраг Божович тренирует суммарно около 10 лет. За его плечами, считая «Крылья», 7 клубов. Но трофей с нашими командами у черногорского специалиста только один – Кубок России сезона 2013/2014. Его он завоевал с «Ростовом».

Победа желто-синих была слаще от того, что в финале ростовчане обыграли в «южном дерби» «Краснодар». В серии пенальти.

Божович не только принес «Ростову» первый большой трофей, но и путевку в Лигу Европы.

Стал чемпионом Сербии 2015/2016

После долгих лет в России Миодраг Божович уехал в Сербию. «Амкар», «Москва», «Динамо», снова «Амкар», «Ростов», «Локомотив»… Нужно было что-то новое, новый вызов. А что может быть лучше, чем вызов, который предлагает команда, которую ты мечтал возглавить. «Црвена Звезда». Божович вернулся туда спустя 20 лет.

В первый же сезон черногорец принес «Црвене Звезде» чемпионский титул. Через год Божович покинет Сербию, чтобы вернуться в Россию.

С «Црвеной Звездой» Божович выигрывал чемпионат Сербии. Фото: www.crvenazvezdafk.com/

Вывел тульский «Арсенал» на качественно новый уровень

До прихода Божовича туляки чуть не вылетел из РФПЛ. Черногорский специалист сделал из команды крепкого середняка. Но это не главное. Миодраг Божович принес в игру «Арсенала» то, чего так недостает многим нашим клубам – азарт.

При Графе туляки начали играть быстро, остро, избавились от страха атаковать. При этом появилась еще одна неотъемлемая деталь атакующего футбола – высокий прессинг. Им в России в 2017-2018 году могли похвастаться пара клубов из верхней части турнирной таблицы.

Говорить, что «Арсенал» сейчас едет на багаже Божовича, неправильно. Но большая заслуга в результатах туляков как раз бывшего тренера.

Кроме того, Божович в тот сезон получил из «Зенита» Артема Дзюбу. В Питере на форварда махнули рукой. Мол, он сдулся, пусть теперь либо доказывает, что может, либо гниет в провинции.

Сейчас-то мы знаем, что Дзюба кровью и потом вернул себе место в «Зените» и сборной России. Заслуга Божовича в этом, безусловно, есть.

В «Крылья» Божович пришел в октябре прошлого года.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Поменял игру «Крыльев»

Божович, образно выражаясь, переломил хребет «Крыльям» и с нуля выстроил игру команды.

Футбол Графа проглядывался и до зимней паузы (вспоминаем домашнюю игру с «Зенитом»), но в полной мере раскрылся уже весной. Особенно в матчах с «Локомотивом» и «Енисеем». «КС» играли агрессивно, смело, перестали слишком много думать об обороне, атаковали больше и разнообразнее. А главное – начали больше забивать. Но все сломили травмы. От игры к игре у «Крыльев» выбывали основные игроки. Лазарет расширялся, а лавка редела.

Это и привело к тому, что команда снова рухнула в подвал турнирной таблицы.

Руководство клуба решило, что сезон 2019/20 с «КС» начнет именно Божович.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Победил страх и готов вести «Крылья» в новом сезоне

После не самого удачного для «КС» сезона, когда команда заняла 13 место, попала в стыковые матчи и чуть не рухнула снова в ФНЛ, пошли слухи, что Божовича могут отправить в отставку. Боссов клуба не устраивали результаты и игра. В СМИ даже назвали имя возможно преемника. Но в итоге Миодраг Божович остался.

К концу выматывающего сезона 2018/2019 Миодраг был не похож сам на себя. Мы привыкли к тому, что он открыт, спокоен, часто шутит. Но в непростое время для «Крыльев» главный тренер закрылся и после матчей все чаще обвинял судей в поражениях. Как выяснилось, Божович боялся. Боялся, что «Крылья» вылетят. Об этом он рассказал нашим коллегам из sport24.ru.

- Очень боялся, что «Крылья» могут вылететь. Это было бы плохо прежде всего для людей в Самаре. У нас очень преданные болельщики. Думаю, если бы было полегче добираться до арены, на каждом матче «Крыльев Советов» собирались бы полные трибуны. Я очень сильно волновался, переживал и чувствовал себя нехорошо. Но зато сильно похудел, ха-ха. Сбросил около 15 килограммов за то время, что работаю в «Крыльях». А похудеть с Самаре тяжело, потому что еда очень вкусная, - сказал Божович.

Страх наставник самарцев преодолел, а «КС» остались в РПЛ.

Миодраг Божович уже точно начнет с «Крыльями» новый сезон. Мы все знаем Графа, как опытного, сильного специалиста, и все знаем, как могут играть его команды. Будем надеяться, что «Крылья» станут одной из таких команд. «КП-Самара» поздравляет Миодрага Божовича с днем рождения и желает ему новых побед!

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