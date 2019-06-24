На сбор отправились и потенциальные новички: «Крылья Советов» улетели в Австрию

СЕГОДНЯ 12:48 2019-06-24T12:48:07+03:00

Срджан Мияилович, пропустивший вторую часть прошлого сезона, снова в строю. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Готовиться к сезону за границей самарцы будут до 7 июля

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«Крылья Советов» отправились на сбор в Австрию. Команда вылетела в Москву утром в понедельник, 24 июня, откуда полетит в Вену, сообщает пресс-служба «КС».

- Зарубежный сбор пройдет с 24 июня по 7 июля. Во время учебно-тренировочного сбора тренерский штаб планирует провести три контрольных матча. 29 июня самарцы сыграют с хорватским «Хайдуком», 6 июля – со словенским «Целье», 7 июля – с «Краснодаром».

На сбор наставник волжан Миодраг Божович взял 23 футболистов, в том числе потенциальных новичков. Кого именно – в «Крыльях» не говорят.

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ИСТОЧНИК KP.RU