2019-06-24T12:48:07+03:00
Спорт

На сбор отправились и потенциальные новички: «Крылья Советов» улетели в Австрию

Готовиться к сезону за границей самарцы будут до 7 июля
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Срджан Мияилович, пропустивший вторую часть прошлого сезона, снова в строю.Срджан Мияилович, пропустивший вторую часть прошлого сезона, снова в строю.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» отправились на сбор в Австрию. Команда вылетела в Москву утром в понедельник, 24 июня, откуда полетит в Вену, сообщает пресс-служба «КС».

- Зарубежный сбор пройдет с 24 июня по 7 июля. Во время учебно-тренировочного сбора тренерский штаб планирует провести три контрольных матча. 29 июня самарцы сыграют с хорватским «Хайдуком», 6 июля – со словенским «Целье», 7 июля – с «Краснодаром».

На сбор наставник волжан Миодраг Божович взял 23 футболистов, в том числе потенциальных новичков. Кого именно – в «Крыльях» не говорят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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