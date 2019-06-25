В Самарской области поймали членов этнической банды, которые прятали 10 кг героина в колонках

СЕГОДНЯ 09:11 2019-06-25T09:12:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области силовики перекрыли канал поставки наркотиков из республики Башкортостан, который организовали члены этнической ОПГ. Благодаря оперативно-разыскным мероприятиям правоохранителям удалось изъять из незаконного оборота более 10 кг героина, которые хитрые преступники спрятали в колонках.

Силовики нашли у членов банды более 10 кг героина

- Лидером группировки оказался 42-летний гражданин России. Он, а также еще два активных участника группировки - 56-летний и 51-летний мужчины, были задержаны 19 июня, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

Сейчас решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере". Силовики продолжают выяснять все обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU