«СЭ»: «Крылья Советов» арендовали Артема Тимофеева из «Спартака»

СЕГОДНЯ 10:06 2019-06-25T10:08:58+03:00

Сезон для «КС» начнется 14 июля на «Самара Арене» игрой с ЦСКА. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Полузащитник уже выступал в Самаре во второй половине прошлого сезона

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Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев продолжит выступать за «Крылья Советов». Самарский клуб продлил аренду игрока еще на сезон, сообщает «Спорт-Экспресс». По данным издания, об аренде Тимофеева «Крылья» объявят в ближайшее время.

Напомним, 25-летний полузащитник уже выступал за «Крылья» - в Самаре Тимофеев провел вторую часть прошлого сезона. За это время опорник выходил на поле 12 раз и отметился одним голом.

Напомним, сейчас «Крылья Советов» находятся на сборе в Австрии. Там они сыграют три контрольных матча – с «Хайдуком», «Целье» и «Краснодаром». Сезон для «КС» начнется 14 июля на «Самара Арене» игрой с ЦСКА.

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ИСТОЧНИК KP.RU