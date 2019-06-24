СМИ: Дмитрий Комбаров присоединится к «Крыльям Советов» на сборе в Австрии

СЕГОДНЯ 14:39 2019-06-24T14:39:06+03:00

В ближайшее время защитник должен подписать с самарским клубом контракт

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Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров в ближайшее время станет игроком «Крыльев Советов». Футболист подпишет с клубом контракт и присоединится к команде на сборе в Австрии, пишет sport24.ru.

Напомним, Дмитрий Комбаров покинул «Спартак» после окончания сезона 2018/2019. Клуб и защитник расстались по обоюдному согласию. За красно-белых Комбаров играл с 2010 года. Также «Спартак» покинул Денис Глушаков, которого тоже сватали в «КС».

«Крылья» пробудут на сборе до 7 июля. Команда уже улетела в Австрию. Там подопечные Божовича сыграют с «Хайдуком», «Целье» и «Краснодаром».

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ИСТОЧНИК KP.RU