2019-06-25T11:26:48+03:00
Происшествия

"Все дело в сельском хозяйстве?": в Тольятти ищут подозреваемого в убийстве дзюдоиста Евгения Кушнира

Резню в кафе Центрального района устроили граждане соседних республик, в причинах конфликта разбираются следователи
Анастасия ФИЛАТОВА
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Именно здесь и погиб Евгений Кушнир. Фото: СУ СК РФ по Самарской областиИменно здесь и погиб Евгений Кушнир. Фото: СУ СК РФ по Самарской области
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В Тольятти полицейские разыскивают 31-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 27-летнего молодого человека, предположительно, дзюдоиста Евгения Кушнира, в кафе «Левша» на улице Базовой в Центральном районе города. Вчера появилась информация о гибели дзюдоиста, правда, тольяттинские журналисты говорили о его огнестрельном ранении.

- Потасовка в заведении произошла в понедельник, 24 июня, в 15:50. После нее в больницу с ножевыми ранениями груди и огнестрельным непроникающим ранениям поясницы был доставлен 27-летний гражданин соседней республики. Тело второго молодого человека с колото-резаными ранами спины и головы было найдено в беседке, расположенной во внутреннем дворе кафе. По предварительным данным, конфликт вызвала задержка оплаты поставленной потерпевшими сельскохозяйственной продукции, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 47-летнего гражданина соседней республики. Кроме того, полицейские объявили в розыск еще одного предполагаемого злоумышленника — 31-летнего иностранца Эльшана Эльмана Оглы Гахирманова. Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, ранее он судим не был, нигде не работает и может находиться в Автозаводском районе Тольятти.

Подозреваемый в убийстве 27-летнего молодого человека Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Подозреваемый в убийстве 27-летнего молодого человекаФото: ГУ МВД России по Самарской области

В полиции сообщили, что подозреваемый - мужчина, похожий на кавказца. На вид ему около 31 года, рост 175-180 см, волосы темные, средней длины. Также полицейские считают, что у него должны быть телесные повреждения. Именно поэтому сначала сотрудники правопорядка проверили все больницы и опросили врачей.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении преступника, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-8482-934862, 8-8482-934987. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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