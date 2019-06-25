2019-06-25T11:24:58+03:00
Общество

«Не пропустите это событие»: Алексей Кортнев записал видеоприглашение на Грушинский фестиваль

Музыкант выступит в Самарской области вместе с Сергеем Чекрыжовым в составе группы «Частный случай»
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Алексей Кортнев и "Ромарио" позвали на Грушинский фестиваль в Самарскую областьАлексей Кортнев и "Ромарио" позвали на Грушинский фестиваль в Самарскую областьФото: Скриншот с видео
Изменить размер текста:

Приближается одно из главных музыкальных событий лета — 46 всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Он пройдет с 4 по 7 июля на Мастрюковских озерах. Ожидается, что в Самарскую область на это мероприятие приедут около 120 исполнителей.

Особыми гостями грушинской поляны станет проект Алексея Кортнева и Сергея Чекрыжова «Частный случай». Они приедут на фестиваль 6 июля. Также музыканты привезут с собой актера и шоумена Сергея Белоголовцева, который будет комментировать футбольный матч между сборной бардов и сборной правительства Самарской области.

- Мы сыграем сольный концерт 6 июля и, наверное, выступим в сборном концерте на горе вместе с группой «Ромарио». Не пропустите это событие, - отметил в своем видеобращении к любителям авторской песни Алексей Кортнев.

Напомним, что перед зрителями также выступят Александр Городницкий, Олег Митяев, Галина Хомчик, Алексей Хомчик, Татьяна Визбор, Вадим и Валерий Мищуки, Вадим Егоров, Алексей Иващенко, Александр Щербина, Грушинское трио, Василий Уриевский, Павел Пиковский, Ирина и Андрей Колесниковы, Алина Симонова, Веста Солянина, Дмитрий Бикчентаев, Слава Сэ, Татьяна Дрыгина, Тимур Ведерников и Катя Котеночкина, Григорий Данской Ксения Полтева и другие. На фестивале будет несколько эстрад: «Главная», «Азия +», «Время Колокольчиков», «Гитара», «Грушинская академия», «Детская», «Зазеркалье», «Квартира», «Кольский бугорок», «Междуречье», «Пилигримы», «Победа», «Степной ветер» и «Чайхана». Кульминацией фестиваля станет концерт на Гитаре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грушинский будет: организаторы опровергли информацию об отмене фестиваля (подробнее)

Митяев, Кортнев, Уриевский: стало известно, кто выступит на 46-м Грушинском фестивале

На сцены фестиваля выйдут порядка 120 исполнителей (подробности)

Алексей Кортнев и "Ромарио" пригласили любителей бардовских песен на Грушинский фестиваль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самарский спортсмен выиграл «золото» на первенстве Европы по спортивной борьбе
В Новокуйбышевске возбудили уголовное дело в связи с избиением начальника добровольной пожарной команды на рынке
В Самаре утвердили документацию по строительству детской поликлиники на Запорожской
В Самарской области назначили трех новых членов избирательной комиссии
В Самаре с 1 июля вырастет норматив за воду без счетчика
Голкипер Евгений Конюхов может покинуть «Крылья Советов»
В Самаре девушка на Skoda сбила женщину на самокате
«Они думают, что у нас бездонные кошельки?»: в Самаре вновь подорожает проезд в маршрутках
Под Самарой полицейские задержали внедорожник с людьми в багажнике
Самара и Тольятти попали в топ-25 городов с самыми агрессивными жителями
В Сызрани водитель маршрутки схватился за нож и устроил разборку с коллегой
"Он как будто бросился на рельсы": В Самаре на Кряже поезд сбил пенсионера
Самарцев зовут проверить свой ВИЧ-статус в Струковском саду
В Самаре улица Куйбышева на один день станет пешеходной ради парада оркестров
"Все дело в сельском хозяйстве?": в Тольятти ищут подозреваемого в убийстве дзюдоиста Евгения Кушнира
На Волге в Жигулевске утонул 10-летний ребенок
В семейном парке развлечений «Мегалэнд» в Самаре идет акция «Безлимит»
«СЭ»: «Крылья Советов» арендовали Артема Тимофеева из «Спартака»