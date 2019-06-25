«Не пропустите это событие»: Алексей Кортнев записал видеоприглашение на Грушинский фестиваль

СЕГОДНЯ 11:24 2019-06-25T11:24:58+03:00

Алексей Кортнев и "Ромарио" позвали на Грушинский фестиваль в Самарскую область Фото: Скриншот с видео

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Приближается одно из главных музыкальных событий лета — 46 всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Он пройдет с 4 по 7 июля на Мастрюковских озерах. Ожидается, что в Самарскую область на это мероприятие приедут около 120 исполнителей.

Особыми гостями грушинской поляны станет проект Алексея Кортнева и Сергея Чекрыжова «Частный случай». Они приедут на фестиваль 6 июля. Также музыканты привезут с собой актера и шоумена Сергея Белоголовцева, который будет комментировать футбольный матч между сборной бардов и сборной правительства Самарской области.

- Мы сыграем сольный концерт 6 июля и, наверное, выступим в сборном концерте на горе вместе с группой «Ромарио». Не пропустите это событие, - отметил в своем видеобращении к любителям авторской песни Алексей Кортнев.

Напомним, что перед зрителями также выступят Александр Городницкий, Олег Митяев, Галина Хомчик, Алексей Хомчик, Татьяна Визбор, Вадим и Валерий Мищуки, Вадим Егоров, Алексей Иващенко, Александр Щербина, Грушинское трио, Василий Уриевский, Павел Пиковский, Ирина и Андрей Колесниковы, Алина Симонова, Веста Солянина, Дмитрий Бикчентаев, Слава Сэ, Татьяна Дрыгина, Тимур Ведерников и Катя Котеночкина, Григорий Данской Ксения Полтева и другие. На фестивале будет несколько эстрад: «Главная», «Азия +», «Время Колокольчиков», «Гитара», «Грушинская академия», «Детская», «Зазеркалье», «Квартира», «Кольский бугорок», «Междуречье», «Пилигримы», «Победа», «Степной ветер» и «Чайхана». Кульминацией фестиваля станет концерт на Гитаре.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/716501" frameborder="0"></iframe> Алексей Кортнев и "Ромарио" пригласили любителей бардовских песен на Грушинский фестиваль.

ИСТОЧНИК KP.RU