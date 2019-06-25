В Самаре на маршруте № 261 увеличат подвижный состав
В Самаре решили увеличить количество подвижного состава на маршруте № 261, который пролегает от 6 причала до завода «Экран». Со среды, 26 июня, на него добавят еще 10 автобусов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.
- Изменится и схема движения маршруток № 261. Теперь они в обоих направлениях будут заезжать в Приволжский микрорайон — по улицам Демократической, Георгия Димитрова, Молодежной и по проспекту Кирова, - рассказали в мэрии.
По словам чиновников, данные меры связаны с тем, что из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок решили исключить маршрутку № 206, которая соединяет железнодорожный вокзал с заводом «Экран». Маршрут этот как раз пролегал через Приволжский микрорайон. Как отмечают в городской мэрии, эту маршрутку убирают по заявлению перевозчика.
ИСТОЧНИК KP.RU