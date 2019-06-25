2019-06-25T20:03:52+03:00
Общество

В Самаре продлили срок перекрытия движения по улице Некрасовской

Там до сих пор идут работы по замене теплосетей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: samara.dtp.officialФото: samara.dtp.officialФото: Instagram.com
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Жителям Самары придется еще некоторое время объезжать стороной улицу Некрасовскую. Дело в том, что движение транспорта там до сих пор закрыто. Кроме того, запрет на проезд решили продлить еще на несколько дней из-за проведения ремонтных работ по замене теплосетей.

- Реконструкцию участка в районе дома № 43 по улице Некрасовской планируется завершить в четверг, 27 июня. Это связано с увеличением работ по трубопроводу. После 27 июня проезд будет открыт только по левой стороне улицы, - сообщили в пресс-службе Предприятия тепловых сетей.

Как отмечают представители организации, движение транспорта по четной стороне улицы Некрасовской будет перекрыто. ПТС просит самарцев с пониманием отнестись к проводимым работам и потерпеть временные трудности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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