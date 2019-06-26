Тольяттинец завоевал серебряную медаль по прыжкам на батуте на II Европейских играх

СЕГОДНЯ 08:02 2019-06-26T08:02:26+03:00

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В Минске продолжаются II Европейские игры, в которых принимают участие спортсмены из 50 стран. В составе сборной России на соревнованиях вступают атлеты из Самарской области. Они уже отличились несколькими наградами, в частности, в дзюдо. А во вторник, 25 июня, стало известно, что медаль завоевал еще один спортсмен из 63 региона. На этот раз в прыжках на батуте.

- Тольяттинец Михаил Мельник выиграл "серебро" в индивидуальных прыжках на батуте. Первое место занял Олимпийский чемпион 2016 года белорус Владислав Гончаров, - сообщили в Твиттере представители министерства спорта Самарской области.

Отметим, что Михаилу Мельнику 27 лет. Награды на различных официальных международных соревнованиях он начал завоевывать с 2005 года. В его копилке есть медали всех трех проб. В составе сборной России Михаил Мельник выступает уже несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU