"Это же безобразие!" Жители Самары попросили проверить законность повышения стоимости проезда в маршрутках

СЕГОДНЯ 08:58 2019-06-26T09:47:12+03:00

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Во вторник, 25 июня, стало известно, что в Самаре в ближайшее время вновь подорожает проезд в маршрутках. С 1 июля стоимость билета в коммерческих автобусах намерены поднять с 30 до 35 рублей. Напомним, что последнее повышение стоимости проезда в маршрутках было только 1 января 2019 года, тогда она тоже была увеличена на 5 рублей. В связи с этим горожане засомневались в законности таких решений и обратились к депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну с просьбой организовать проверку по факту увеличения тарифов, которые, как они считают слишком завышены, на предмет картельного сговора.

- Готов обратиться с запросом в Федеральную антимонопольную службу и прокуратуру: пусть проверят, - отметил в Твиттере народный избранник.

Между тем, в дептрансе сообщают, что решение о повышении стоимости проезда было принято самими перевозчиками. Такое право им дает федеральный закон № 220 «Об организации регулярных перевозок...». Также чиновники добавили, что увеличение стоимости проезда в муниципальном транспорте, который обслуживают Трамвайно-троллейбусное управление, Самарский метрополитен и компания «СамараАвтоГаз», в этом году не планируется.

ИСТОЧНИК KP.RU