В Самаре из-за перекрытия улицы Шоссейной добавят автобусы на маршруты № 26 и 66
В Самаре решили увеличить количество автобусов на маршрутах № 26 и 66. Это связано с перекрытием улицы Шоссейной и отменой движения троллейбуса № 6, который курсирует от Губернского рынка до улицы Грозненской.
- Из-за ограничения движения на улице Шоссейной количество подвижного состава на маршрутах №26 и 66 будет увеличено, а на маршруте № 80 будут работать три автобуса, - сообщили в Твиттере представители департамента транспорта Самары.
Напомним, что проезд по улице Шоссейной закроют на участке от улицы Народной до улицы Казачьей с 00:00 1 июля до 24:00 1 августа. Ограничения связаны со строительством инженерных сетей.
ИСТОЧНИК KP.RU