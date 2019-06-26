2019-06-26T13:59:08+03:00
Общество

В Самаре из-за перекрытия улицы Шоссейной добавят автобусы на маршруты № 26 и 66

Планируется, что дорога будет закрыта с 1 июля по 1 августа
Анастасия ФИЛАТОВА
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Подвижный состав автобусных маршрутов решили увеличить из-за временной отмены троллейбуса № 6Подвижный состав автобусных маршрутов решили увеличить из-за временной отмены троллейбуса № 6Фото: Архив "КП"
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В Самаре решили увеличить количество автобусов на маршрутах № 26 и 66. Это связано с перекрытием улицы Шоссейной и отменой движения троллейбуса № 6, который курсирует от Губернского рынка до улицы Грозненской.

- Из-за ограничения движения на улице Шоссейной количество подвижного состава на маршрутах №26 и 66 будет увеличено, а на маршруте № 80 будут работать три автобуса, - сообщили в Твиттере представители департамента транспорта Самары.

Напомним, что проезд по улице Шоссейной закроют на участке от улицы Народной до улицы Казачьей с 00:00 1 июля до 24:00 1 августа. Ограничения связаны со строительством инженерных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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