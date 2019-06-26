В Самаре в сквере Высоцкого обустроят амфитеатр со сценой и отремонтируют фонтан

СЕГОДНЯ 14:17 2019-06-26T14:17:06+03:00

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В Самаре в сквере имени Высоцкого обустроят концертно-парковый комплекс со сценой. Сейчас администрация Самарского района ищет подрядчика, который займется выполнением необходимых работ. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

- Подрядчик должен будет установить в сквере трибуны амфитеатра как минимум на 250 мест и сцену, а также поставить 8 открывающихся секций витрин, где можно будет выставлять экспозиции музея памяти имени Высоцкого, - говорится в техзадании.

Также в сквере нужно будет частично отремонтировать фонтан, установить дополнительное освещение, театральную афишную тумбу и скамейки. Выполнить все работы подрядчик должен будет в течение 90 дней с момента подписания контракта. На эти цели планируется направить более, 9,2 млн рублей. Победителя аукциона назовут 15 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU