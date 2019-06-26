В Самаре в сквере Высоцкого обустроят амфитеатр со сценой и отремонтируют фонтан
В Самаре в сквере имени Высоцкого обустроят концертно-парковый комплекс со сценой. Сейчас администрация Самарского района ищет подрядчика, который займется выполнением необходимых работ. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.
- Подрядчик должен будет установить в сквере трибуны амфитеатра как минимум на 250 мест и сцену, а также поставить 8 открывающихся секций витрин, где можно будет выставлять экспозиции музея памяти имени Высоцкого, - говорится в техзадании.
Также в сквере нужно будет частично отремонтировать фонтан, установить дополнительное освещение, театральную афишную тумбу и скамейки. Выполнить все работы подрядчик должен будет в течение 90 дней с момента подписания контракта. На эти цели планируется направить более, 9,2 млн рублей. Победителя аукциона назовут 15 июля.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:
“Хватит ли денег, вопрос риторический!" Архитекторы Ирина Фишман и Мария Черноталова о проектах создания комфортной городской среды в малых городах.
От голодного паренька до министра обороны СССР: чем прославился Дмитрий Устинов, в честь которого назвали самарский сквер
ИСТОЧНИК KP.RU