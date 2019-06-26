Владимир Путин назначил руководителя самарского Росприроднадзора Махмуда-Али Калиматова на должности главы Ингушетии

26 Июнь 23:10 2019-06-26T23:10:37+03:00

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Президент России Владимир Путин после отставки Юнус-Бека Евкурова с поста главы республики Ингушетии назначил нового человека на эту должность. Пока временно исполнять обязанности там будет Махмуд-Али Калиматов, который до последнего времени трудился в должности руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области. Эту должность он занимал с 2015 года, а перед этим был советником губернатора региона.

- Назначить Калиматова Махмуд-Али Макшариповича временно исполняющим обязанности главы Республики Ингушетия до вступления в должность лица, избранного главой Республики Ингушетия, - говорится в тексте опубликованного указа.

Отметим, что Калиматов до 1995 года работал старшим следователем в прокуратуре Самарской области, потом он был переведен на должность первого заместителя прокурора Ингушетии. С августа 2004 года по апрель 2007 года возглавил прокуратуру Республики. В 2008 году Калиматов вернулся в Самарскую область и возглавил местное управление Росприроднадзора. Удачи на новом посту Калиматову пожелал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU